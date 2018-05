Neue US-Botschaft in Jerusalem

Die USA haben ihre Botschaft nach Jerusalem verlegt. Mehr als nur ein symbolischer Akt. Bei Protesten im Gazastreifen gibt es schon Dutzende Tote. Zu den Auswirkungen ist Außenministerin Karin Kneissl zu Gast im Studio.

Suche nach Regierungschef

Sieben Wochen nach den Parlamentswahlen in Italien sind die Regierungsgespräche in Italien in die entscheidende Phase getreten. Offen ist noch, wer neuer Regierungschef werden soll.

Das neue Team

Der künftige Wiener Bürgermeister, Michael Ludwig, hat sein Team präsentiert. Experten beurteilen, ob es eine Neuausrichtung für die Bundeshauptstadt bedeutet.

Identitäre angeklagt

Zehn führende Vertreter der „Identitären Bewegung Österreich“ und sieben aktive Sympathisanten müssen wegen Verhetzung und krimineller Vereinigung, teils auch wegen Sachbeschädigung und Nötigung, vor Gericht.

ZIB2 mit Armin Wolf, 22.00 Uhr, ORF2

Mail an die ZIB2

Textfassung: Zeit im Bild