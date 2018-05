Blutiger Tag in Palästinener-Gebiet

Angesichts Dutzender toter und Hunderter verletzter Palästinenser bei Protesten im Gaza-Streifen anlässlich der umstrittenen Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem am Montag hat Frankreich vor einem „neuen Flächenbrand“ in Nahost gewarnt. Die EU rief Israel und die Palästinenser zu Besonnenheit und „allergrößter Zurückhaltung“ auf. Russland sieht den Frieden in der Region in Gefahr. Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas sprach von einem „Massaker“ und rief zu einem Generalstreik auf. US-Präsident Donald Trump, der bei der Botschaftseröffnung live zugeschaltet war, äußerte indes in seiner Rede die Hoffnung, dass es nun Frieden geben werde.

