Totes Kind in Wien: Verdächtiger geständig

Der in der Nacht auf heute festgenommene Mann, der ein siebenjähriges Mädchen in einer Wohnhausanlage in Wien-Döbling getötet haben soll, hat bei seiner polizeilichen Befragung ein Geständnis abgelegt.

Der Wiener Rechtsanwalt Nikolaus Rast, der die Opfervertretung der betroffenen Familie übernommen hat, bestätigte der APA entsprechende Medienberichte.