Herzinfarkt als Grund für Fernbleiben?

Die royale Gerüchteküche brodelt. Nachdem der Kensington-Palast erst Anfang Mai in einer Aussendung erklärt hatte, Meghan Markle werde am Samstag ganz traditionell von ihrem Vater Thomas zum Traualtar geleitet, wird das nun von US-Medien dementiert. Offiziell soll der Brautvater einen Herzinfarkt erlitten haben und werde deshalb nicht erscheinen. Das Nachrichtenportal TMZ.com will es aber besser wissen.

