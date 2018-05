Totes Mädchen in Wien: Mutmaßlicher Täter erst 16

Bei dem nach dem Mord an einem siebenjährigen Mädchen in Wien-Döbling Festgenommenen handelt es sich um einen erst 16-jährigen Nachbarn der Familie. Der junge Mann gestand gegenüber der Polizei, das Mädchen am Freitag erstochen zu haben. Als Motiv habe er eine „allgemeine Wut“ angegeben, sagte Oberst Gerhard Mimra heute bei einer Pressekonferenz.

Das Mädchen war mit der Familie des Burschen bekannt und dürfte sich am Freitag alleine mit dem Verdächtigen in seiner Wohnung aufgehalten haben. Der Bursch soll sie dann ins Badezimmer dirigiert, in die Duschwanne gestoßen und mit einem Küchenmesser attackiert haben.