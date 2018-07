Bargeld ist in Banken Mangelware

Miete, Gehalt oder Autokauf - große Summen wechseln heute meist auf elektronischem Weg den Besitzer. Im Kassenraum von Banken ist dementsprechend wenig zu holen. In vielen europäischen Ländern, darunter auch Österreich, nimmt die Zahl der Banküberfälle seit Jahren stark ab. In Schweden gibt es so gut wie keine mehr, in den Banken dort ist Bargeld Mangelware. Doch solche weitgehend bargeldlosen Systeme haben mit anderen Sicherheitsrisiken zu kämpfen.

