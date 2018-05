Cannes: Zuschauer verlassen bei Lars-von-Trier-Film den Saal

Der dänische Regisseur Lars von Trier hat bei seinem Comeback in Cannes erneut für Schockmomente gesorgt: Wegen extremer Gewaltszenen in seinem neuen Film verließen gestern Abend mehrere Zuschauer die Vorführung von „The House That Jack Built“ beim Filmfestival an der Cote d’Azur. In einer Szene werden etwa Kinder ermordet, in einer anderen werden einer Frau die Brüste abgeschnitten.

Von Trier bricht regelmäßig Tabus in seinen Filmen und zeigt besonders brutale und sexuell explizite Szenen. Dieses Mal warnte er seine Zuschauer vor: Auf ihren Tickets wurden sie vor „gewaltsamen Szenen“ gewarnt. In dem Film spielt der US-Schauspieler Matt Dillon einen Serienmörder.

Der 62-jährige von Trier war zuletzt vor sieben Jahren bei dem Filmfest vertreten. Damals hatte er einen Skandal ausgelöst, als er Sympathie für Adolf Hitler bekundete. Die Festivalleitung erklärte ihn daraufhin in einem beispiellosen Schritt für unerwünscht. Für die Äußerung entschuldigte sich der Däne später. Dass er in diesem Jahr erstmals wieder eingeladen wurde, kommentierte er nicht.