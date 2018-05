BIP im ersten Quartal um 0,7 Prozent gestiegen

Österreichs Wirtschaftsleistung ist im ersten Quartal 2018 neuerlich gewachsen. Nach einem Plus von 0,9 Prozent im vierten Quartal 2017 gab es nun ein Wachstum von 0,7 Prozent, geht aus den jüngsten Daten von Eurostat heute hervor. Damit liegt Österreich über der EU und der Euro-Zone (je plus 0,4 Prozent) im Vergleich von viertem Quartal 2017 und erstem Quartal 2018.

Spitzenreiter in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres war Lettland (plus 1,7 Prozent), gefolgt von Polen (plus 1,6 Prozent) und Ungarn (plus 1,2 Prozent). Alle Länder, für die Aufzeichnungen vorliegen, verzeichneten ein BIP-Wachstum - ausgenommen Rumänien, wo es keine Veränderung gab. Das geringste Plus gab es für Großbritannien (plus 0,1 Prozent).