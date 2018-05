Bundesliga: „Unfassbare Woche“ für Sturm Graz

Sturm Graz blickt auf eine für Sport-Geschäftsführer Günter Kreissl „unfassbare Woche“ zurück. Am Mittwoch holten die „Blackys“ den ÖFB-Cup-Sieg gegen Meister Salzburg, am Samstag wurde der LASK mit 3:1 besiegt - und dank der Rapid-Pleite gegen Salzburg am Sonntag ist den Steirern die Vizemeisterschaft nicht mehr zu nehmen.

Kreissl wurde als Architekt des Erfolgs langfristig an den Club gebunden. Selbst die Konkurrenz zollt den Steirern Anerkennung für die kontinuierliche Entwicklung.

