Wieder Fuß an kanadischer Küste angeschwemmt

Am Wochenende wurde in British Columbia an der kanadischen Pazifikküste ein makabrer Fund gemacht: Ein menschlicher Fuß in einem Wanderschuh wurde angeschwemmt. Für die Region ist das allerdings nichts Neues: Seit 2007 ist es der 14. Fall. Vor allem 2011 hatte eine Serie von Fußfunden international Aufsehen erregt und für Rätselraten gesorgt. Mittlerweile scheint die Ursache aber klar.

Schuhe als „Schwimmweste“

Bei Leichen, die im Wasser treiben, würden sich bei der Verwesung Körperteile leicht ablösen - „vor allem um den Knöchel herum“ -, sobald sich das Weichgewebe zersetzt, stellte die kanadische Forensikerin Gail Anderson schon 2012 fest. Auch dass nur in Schuhen steckende Füße angespült wurden, ist nicht verwunderlich.

Moderne Sportschuhe, viele davon mit Luftpolstern, würden „wie eine Schwimmweste“ Auftrieb geben und damit ein Sinken verhindern, so Anderson. Zumeist sind es Unfallopfer, deren sterbliche Überreste dann im Ozean landen. Die Strömung sorge dafür, dass die Leichenteile eben in British Columbia angeschwemmt werden.

Großteil identifiziert

Bisher konnten neun der 14 entdeckten Füße identifiziert und sechs Personen zugeordnet werden. Einen Zusammenhang der Fälle dementierten die Behörden zuletzt im vergangenen Dezember, als der 13. Fuß aufgetaucht war. Er konnte einem 79-Jährigen zugeordnet werden, der drei Monate vorher als vermisst gemeldet wurde.