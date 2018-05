Ammoniakaustritt führte zu Fischsterben in NÖ

Nachdem gestern ein großflächiges Fischsterben in Herzogenburg in Niederösterreich entdeckt worden ist, steht nun der Verursacher fest. Bei Egger Getränke in Unterradlberg kam es zu einem Ammoniakaustritt. Das Ammoniak-Wasser-Gemisch gelangte über die Kanalisation in den Mühlbach.

