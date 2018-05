Frankreich diskutiert über Verbot von Salafismus

Nach der islamistisch motivierten Messerattacke am Wochenende in Paris wird in Frankreich aktuell über ein Verbot des Salafismus diskutiert. „Juridisch ist ein Verbot unmöglich“, sagte der Islamexperte Bernard Godard der Zeitung „La Croix“ (Dienstag-Ausgabe). Man könne eine Strömung im Islam nicht verbieten.

