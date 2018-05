Neuauflage für „Darwin’s Circle“-Konferenz in Wien

Nach dem Erfolg im Vorjahr soll es heuer im Frühherbst eine Neuauflage der internationalen Konferenz „Darwin’s Circle“ geben, auf der 300 internationale Vordenker aus dem IT-Bereich mit Vertretern von Wirtschaft und Politik in Kontakt kommen werden.

Zahlreiche heimische Konzerne, darunter auch der ORF, werden diese Konferenz unterstützen, die sich heuer mit der digitalen Positionierung Europas in der Welt beschäftigen will. Eine der zentralen Fragen, so die Organisatoren heute auf einer Pressekonferenz, werde dabei sein, ob Europa in der Lage sei, eine eigene Strategie im Wettrennen zwischen West und Ost zu entwickeln.

Weitere Panels der Konferenz, die am 27. September in Wien über die Bühne gehen soll, werden die Zukunft der Arbeit und der Wirtschaft sowie digitale Sicherheit sein.

Die Plattform „Darwin’s Circle“ wurde 2017 vom Werber Rudi Kobza in Zusammenarbeit mit Nikolaus Pelinka, Maximilian

Nimmervoll und Lorenz Edtmayer gegründet. Selbst gestecktes Ziel des Kreises sei es, die digitale Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft in Europa voranzutreiben.