SPÖ will Eingriffsmöglichkeiten in Wohnungsmarkt

Um finanzierbares Wohnen zu ermöglichen, sollten Eingriffsmöglichkeiten in den Markt erfolgen können. Das forderte heute SPÖ-Wohnbausprecherin Ruth Becher. Sie persönlich würde es befürworten, öffentliche Fördermittel nur für Miet-, nicht aber für Eigentumswohnungen zu vergeben, sagte Becher bei einer Enquete des SPÖ-Klubs in Wien.

Experten wiesen bei der Tagung darauf hin, dass das wegen der Niedrigzinsen billige Geld die Preise spekulativ nach oben treibt. Der Wohnungssektor komme neben dem Bevölkerungswachstum auch durch die Jagd nach Rendite unter Druck.

Warnung vor „Londoner Verhältnissen“

Aus Münchner Sicht, dem mittlerweile bekanntlich teuersten Pflaster beim Wohnen in Deutschland, kam die Warnung vor „Londoner Verhältnissen“, wo selbst Berufstätige als Obdachlose leben würden.

Die Wohnungskrise in Deutschland sei von der Politik nicht vorhergesehen worden, auch ihre Brisanz habe man nicht erkannt, sagte Christian Amlong, Geschäftsführer der GWG Wohnungsgesellschaft in München, der über „die Wohnungskrise in Deutschland“ referierte.

Die explodierenden Mieten hätten dort schon „weit den Mittelstand erreicht“. 2002 habe es in Deutschland noch 2,6 Mio. Wohnungen mit Preisbindung gegeben, heute nur noch halb so viele - bei insgesamt 40,5 Mio. im Bestand, davon 23 Mio. Mietwohnungen.