Mondflugfirma expandiert nach Österreich

Die Berliner Mondflugfirma PTScientists will in Salzburg demnächst die Niederlassung für Österreich eröffnen. Ziel des Unternehmens ist die weltweit erste privat finanzierte und organisierte Mondmission. Derzeit suche man noch nach Personal, so Gründer Robert Böhme.

