UNO: Probleme mit Unterernährung in Nordkorea

Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) hat auf den Mangel an Lebensmitteln in Nordkorea hingewiesen. Das Land benötige etwa sechs bis sieben Mio. Tonnen Nahrungsmittel, es produziere aber nur etwa fünf Mio. Tonnen, sagte der Chef der UNO-Organisation, David Beasley. „Wir haben keine Hungersnot gesehen“, fügte er heute in Seoul hinzu. „Aber es gibt Probleme mit Unter- und Mangelernährung.“

Beasley hatte in der vergangenen Woche bei einem viertägigen Besuch in Nordkorea mit der dortigen Regierung über die Verbesserung der Versorgung der Menschen gesprochen. Er habe bei „der Führung einen außerordentlichen Sinn von Optimismus“ gespürt, sagte Beasley.

Zuletzt hatte sich Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu einem Abbau des Atomprogramms bereiterklärt. Die Lage auf der koreanischen Halbinsel hatte sich dadurch deutlich entspannt. Das wirtschaftlich marode, aber hochgerüstete Nordkorea mit mehr als 25 Millionen Einwohnern ist nach Naturkatastrophen und aufgrund der eigenen Misswirtschaft seit Jahren auf Nahrungshilfe von außen angewiesen. Nach UNO-Schätzung ist die Ernährung von 10,3 Mio. Menschen des Landes nicht gesichert.