Formel 1: „Blutleere“ Ferraris im Hintertreffen

Sebastian Vettel nur Vierter, Kimi Räikkönen ausgefallen: Der Grand Prix von Spanien in Barcelona am Sonntag war für Ferrari eine ernüchternde Schlappe. Die italienische Presse ging entsprechend erbarmungslos ins Gericht mit der „Scuderia“. „Ein bleiches Rot, ja sogar blutleer“, schrieb etwa „La Repubblica“. Vettel erkannte den Ernst der Lage - und nahm sein Team in die Pflicht.

Mehr dazu in sport.ORF.at