Rund 60 Tote bei Protesten im Gazastreifen

Nachdem am Vortag bei Protesten im Gazastreifen gegen die Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem fast 60 Palästinenser getötet und fast 3.000 verwundet worden waren, hat heute eine von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas ausgerufene dreitägige Trauer begonnen. Zusätzlich blieben wegen eines Generalstreiks alle Geschäfte und öffentlichen Einrichtungen in den Palästinensergebieten geschlossen. Weitere Proteste werden erwartet, gedenken die Palästinenser am Dienstag doch der „Nakba“ (Katastrophe), der Vertreibung und Flucht Hunderttausender Landsleute.

