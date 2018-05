Psychiaterin Kastner über „allgemeine Wut“ als Tatmotiv

Vier Tage nach dem Mord an einem sieben Jahre alten Mädchen hat die Polizei in Wien einen Verdächtigen verhaftet: Es ist ein 16-jähriger Mittelschüler, der bereits gestanden hat, das Mädchen erstochen zu haben. Das Motiv gibt noch Rätsel auf, der 16-Jährige spricht von „allgemeiner Wut“. Dazu live in der ZIB2 die Psychiaterin Adelheid Kastner.

Medienwissenschaftler Pörksen über die mediale Gereiztheit

Die Medienmündigkeit ist zur Existenzfrage der Demokratie geworden - zu diesem Schluss kommt Bernhard Pörksen, Professor für Medienwissenschaft an der Uni Tübingen in seinem aktuellen Buch „Die große Gereiztheit“. Pörksen analysiert die Erregungsmuster des digitalen Zeitalters und glaubt einen Ausweg aus der Kommunikationskrise zu wissen. Bernhard Pörksen ist dazu live in der ZIB2.

Putin eröffnet Krim-Brücke

Vier Jahre nach der Annexion der Krim hat Russlands Präsident Wladimir Putin heute eine Brücke zwischen der Schwarzmeerhalbinsel und dem russischen Festland eingeweiht. Die Brücke verbindet die Krim mit der gegenüberliegenden südrussischen Halbinsel Taman und gilt mit 19 Kilometern Länge nun als die längste Europas. Eingeweiht wurde die Brücke durch den Präsidenten selbst, am Steuer eines Lastwagens.

Schwarzenegger, der Instituts-Gründer

In Wien hat heute der zweite „Austrian World Summit“ begonnen. Gaststar ist Arnold Schwarzenegger, dessen Initiative „R20“ den Gipfel veranstaltet. Bereits vor sechs Jahren hat Schwarzenegger an der University of Southern California das „USC Schwarzenegger Institute for State and Global Policy“ gegründet. Führungskräfte sollen sich hier Themen widmen, die Schwarzenegger schon als Gouverneur beschäftigt haben: Politikreform, Bildungsreform und vor allem Klimaschutz. Die ZIB2 mit einer Reportage aus Kalifornien.

