Viel Lärm um angeblich geknackte PGP-Verschlüsselung

Die Aufregung war groß, als die Electronic Frontier Foundation und angesehene Nachrichtenwebsites wie Ars Technica gestern dazu aufriefen, das Verschlüsselungsprogramm PGP für E-Mail nicht zu benutzen oder gar zu deinstallieren. Der Grund war ein zugleich publiziertes Forschungspapier, das zwei schlüssige Angriffsszenarien auf solcherart verschlüsselte E-Mails demonstrierte. Die Voraussetzungen für einen solchen Angriff erwiesen sich allerdings bald als ziemlich hoch. Vom Aufwand her kommt eher nur ein ausgewachsener Geheimdienst dafür in Frage, der eines seiner Topziele angreifen will.

Mehr dazu in fm4.ORF.at