Fußball: Hartberg blitzt mit Lizenzprotest ab

Der TSV Prolactal Hartberg steht auch in zweiter Instanz ohne Lizenz für die kommende Saison in der österreichischen Fußball-Bundesliga da. Der Protest der Steirer gegen die erstinstanzliche Verweigerung der Spielgenehmigung für die höchste Spielklasse wurde vom Protestkomitee aus finanziellen und rechtlichen Gründen abgewiesen. Das gab die Bundesliga am heute Abend bekannt.

