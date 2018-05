Internationale Kritik an Israel nach Gewalt an Grenze

Das harte Vorgehen der israelischen Armee gegen protestierende Palästinenser im Gazastreifen hat für Israel diplomatische Konsequenzen. Am schärfsten reagierte der türkische Präsident Recep Tayipp Erdogan auf den Tod von mehr als 60 Palästinensern. In einer auf Twitter verbreiteten Erklärung griff er Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu persönlich an: „Er hat das Blut von Palästinensern an seinen Händen.“ Die Gewalt war durch die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem ausgelöst worden.

Botschafter sollen ausreisen

Das türkische Außenministerium forderte Israels Botschafter in Ankara nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu auf, „für einige Zeit“ das Land zu verlassen. Die türkischen Botschafter in Israel und Washington wurden zurückberufen. Israel forderte seinerseits den türkischen Konsul auf, das Land für „einige Zeit“ zu verlassen. Südafrika zog seinen Botschafter aus Israel ab, Belgien bestellte die israelische Botschafterin für Mittwoch ins Außenministerium in Brüssel ein, auch in Irland wurde der israelische Botschafter einbestellt.

Auch das UNO-Menschenrechtsbüro kritisierte Israel scharf. Tödliche Gewalt dürfe nur angewendet werden, wenn die Angegriffenen in Lebensgefahr seien. Das sei hier aber nicht der Fall gewesen, sagte der Sprecher des Büros, Rupert Colville, in Genf. Unterstützung erhielt Israel hingegen von den USA: Israel habe sich „zurückgehalten“, sagte die amerikanische UNO-Botschafterin Nikki Haley. Kein Staat würde „diese Art von Aktivitäten“ hinnehmen, sagte Haley. „Kein Land in dieser Kammer würde sich mehr zurückhalten, als Israel das getan hat“, sagte sie.

Streit über unabhängige Untersuchung

Unter den Mitgliedern des UNO-Sicherheitsrats kursierte der Entwurf für eine gemeinsame Stellungnahme zu der Gewalt, in der auch eine unabhängige Untersuchung gefordert wurde. Diesen Entwurf blockierten die USA jedoch, wie ein Diplomat der dpa bestätigte.

Auch heute gab es im Gazastreifen und im Westjordanland neue Proteste gegen Israel. Sie waren jedoch vor allem im Gazastreifen weniger heftig als am Vortag. Die Trauer der Palästinenser über die Toten mischte sich auch mit dem Zorn über die Vertreibung und Flucht Hunderttausender Palästinenser im Zuge der israelischen Staatsgründung 1948.