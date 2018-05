Eishockey: Klassenerhalt für Österreich erster Schritt

Die 82. Eishockey-Weltmeisterschaft in Dänemark darf als Erfolg in die Sportstatistiken eingetragen werden. Mit dem Klassenerhalt beendete Österreichs Nationalteam vorläufig das Dasein als Fahrstuhlmannschaft zwischen A- und B-Gruppe. Der Verbleib im Oberhaus ist aber vor allem ein Arbeitsauftrag - speziell an die Liga. „Wir sind nicht A-Klasse“, warnte Teamchef Roger Bader vor Selbstzufriedenheit.

