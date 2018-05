Umstrittenes Polizeigesetz in Bayern beschlossen

Der bayrische Landtag hat das umstrittene neue Polizeiaufgabengesetz mit CSU-Mehrheit in zweiter und dritter Lesung beschlossen. Nach einer scharf geführten Aussprache stimmten gestern Abend 89 Abgeordnete für den Gesetzesentwurf, 67 stimmten dagegen und zwei enthielten sich, teilte Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU) mit. Wegen der absoluten Mehrheit der CSU galt eine Zustimmung als sicher.

30.000 Menschen auf der Straße

Gegen das Gesetz war in den vergangenen Wochen der Widerstand in der Bevölkerung gewachsen. Am Donnerstag demonstrierten in München mehr als 30.000 Menschen gegen die CSU-Pläne, auch in anderen Städten gab es Proteste. Die Gegner fürchten zu weitgehende und undefinierte Befugnisse der Polizei.

Die CSU weist diese Vorwürfe als falsch zurück. Dennoch will Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Umsetzung des Gesetzes nach der scharfen Kritik nun von einer unabhängigen Kommission begleiten lassen.