EU-Kommission will Wolf nicht zum Abschuss freigeben

Die EU-Kommission will die stark wachsende Population der Wölfe trotz der steigenden Attacken auf Schafherden und andere Nutztiere nicht zum Abschuss freigeben. Eine Änderung des besonderen Schutzstatus für Wölfe sei nicht geplant, sagte EU-Umweltkommissar Karmenu Vella gestern Nachmittag bei einer Veranstaltung im Europäischen Parlament in Brüssel.

„Brauchen Koexistenz von Mensch und Wolf“

„Es geht um die Wahrung des Naturerbes. Wir brauchen die Koexistenz von Mensch und Wolf“, sagte Vella. Nutztierzüchter aus ganz Europa klagten in Brüssel über zunehmende Verluste in ihren Herden und forderten mehr Handhabe gegen die Großraubtiere - bis hin zum Abschuss. „Die Koexistenz funktioniert nicht“, meinte etwa einer der Schafzüchter.

Frankreich, Spanien, Italien und auch Österreich meldeten in den vergangenen Monaten einen Anstieg von Tierrissen durch Wölfe. In Österreich waren vor allem Tirol, Teile Oberösterreichs und Salzburg mit Wölfen konfrontiert.

Mehr dazu in salzburg.ORF.at

Europaweit zwischen 10.000 und 20.000 Wölfe

Der Wolf wurde in Mittel- und Westeuropa Mitte des 19. Jahrhunderts ausgerottet, im Osten und Süden des Kontinents überlebten die Tiere. In den vergangenen 20 Jahren kehrten die Wölfe in die früher von ihnen besiedelten Gegenden Europas zurück.

In Österreich gibt es seit einigen Jahren einzelne Wolfssichtungen. Insgesamt dürften in Europa zwischen 10.000 und 20.000 Wölfe leben, genaue Zahlen gibt es nicht. Wölfe sind international streng geschützt. Die entsprechenden Regeln finden sich völkerrechtlich in der Berner Konvention und EU-rechtlich in der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie.

Umweltkommissar Vella warnte vor einer „Schwarz-Weiß-Debatte“ und empfahl Mitgliedsländern und Tierhaltern effizientere Schutzmaßnahmen: Elektrozäune, modernes Weidenmanagement, Schulungen für Landwirte und, wenn alles nichts hilft, finanzielle Kompensation beim Verlust von Nutztieren.