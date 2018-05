Falscher Polizist in Oberösterreich geschnappt

In Vorchdorf (Oberösterreich) hat die Polizei am Wochenende einen falschen Kollegen geschnappt. Der 18-Jährige hatte in seinem Auto versteckte Blaulichter verbaut. Sein Führerschein war gefälscht.

