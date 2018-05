Schützenhofer zu Pflegeregress: „Putschartiger Vorgang“

Einmal mehr kommt aus der Steiermark Kritik an der Abschaffung des Pflegeregresses durch den Bund. Dieser sei ein putschartiger Vorgang gegenüber den Ländern gewesen, so Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) gestern im ORF-„Report“.

Entschädigung für 24-Stunden-Pflege gefordert

Eine Einigung in Sachen Pflegeregress erwartet sich Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) von der kommenden Landeshauptleutekonferenz. Darüber hinaus will Wallner mehr Geld für den Ausbau der 24-Stunden-Pflege fordern.

Pflegekraft soll neuer Lehrberuf werden

Eine eigene Lehre für die Pflege forderte heute Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP), der Obmann des Hilfswerks in Oberösterreich. Nur so könne man junge Menschen für den Beruf gewinnen und den wachsenden Bedarf an Pflegekräften sicherstellen.

