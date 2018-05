Post schickt Briefe in drei Geschwindigkeiten

Die Österreichische Post beginnt den Sommer mit einem neuen Tarifmodell. Mit 1. Juli können die Kundinnen und Kunden entscheiden, ob sie ihren Brief am nächsten Tag oder in zwei, drei Tagen oder erst in vier, fünf Tagen zugestellt haben möchten.

Mehr dazu in wien.ORF.at