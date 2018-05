Bundesliga: WAC schlägt Austria im zweiten Anlauf

Der Wolfsberger AC hat auch im zweiten Anlauf die Austria in die Schranken gewiesen. In der Wiederholung des Spiels der 34. Runde, das am Samstag wegen starker Regenfälle beim Stand von 2:0 für den WAC abgebrochen wurde, setzten sich die Kärntner gestern daheim endgültig gegen die Wiener durch und durften sich über den zweiten Sieg hintereinander freuen. Dominik Frieser wurde für den WAC mit einem Doppelpack zum Matchwinner.

