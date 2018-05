Ermittlungen in Causa „Ideenschmiede“ abgeschlossen

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat ihre Ermittlungen in der Causa „Ideenschmiede“ abgeschlossen. WKStA-Sprecherin Elisabeth Täubl bestätigte heute auf APA-Anfrage einen entsprechenden Bericht der „Kleinen Zeitung“ (Mittwoch-Ausgabe), wonach die Ergebnisse derzeit geprüft würden.

In dem Fall geht es um den Vorwurf von illegalen Geldflüssen von der Kärntner Werbeagentur ideen.schmiede in Richtung der Freiheitlichen. Über die FPÖ-nahe Agentur soll Geld aus Aufträgen des Landes Kärnten an die Freiheitlichen weitergeleitet worden sein. Sieben Beschuldigte gibt es, darunter sind fünf natürliche Personen, sowie die Werbeagentur und die Freiheitlichen in Kärnten nach dem Verbandsverantwortlichkeitsgesetz.

Da es sich um ein berichtspflichtiges Verfahren handelt, wird in weiterer Folge der Oberstaatsanwaltschaft Wien und weiter dem Justizministerium Bericht erstattet, hieß es von der WKStA. Wann die nächsten Schritte gemacht werden, könne man vorerst nicht sagen.