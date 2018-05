Netzgemeinde kann sich nicht entscheiden

Ein vier Sekunden langer Audioclip spaltet die Netzgemeinde momentan in zwei Lager. Drei Jahre, nachdem in Sozialen Netzwerken beherzt über die Farbe eines Kleides diskutiert wurde, geht es diesmal um die Frage, ob in der Aufnahme „Yanny“, das im Deutschen wie „Jenni“ klingt, oder „Laurel“ - in etwa: „Lorol“ - zu hören ist. Mittlerweile haben sich sogar Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in die Suche nach der einzig richtigen Lösung für die „Audioillusion“ eingebracht - so es überhaupt eine gibt.

