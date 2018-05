EU-Staaten sagten Neuansiedlung für 50.000 Personen zu

EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos hat sich heute erfreut über die Zusage aus 20 EU-Staaten für die Umverteilung von 50.000 Flüchtlingen gezeigt. Er hoffe, dass „zumindest die Hälfte der Zusagen bis Oktober 2018 umgesetzt“ werden könne.

Zur Umsiedlung von Flüchtlingen, zu der sich mehrere Staaten kritisch geäußert hatten, äußerte sich Avramopoulos zuversichtlich, er werde „mit Vernunft“ noch mit „drei bis vier“ unwilligen Ländern reden, um sie zu überzeugen. Jedenfalls könne es nicht darum gehen, Zäune zu bauen. „Wir bauen Brücken mit unseren Nachbarn, mit der Türkei und afrikanischen Staaten.“

Steigende Ankünfte über die Türkei

Insgesamt ging die Zahl der Flüchtlinge, die nach Europa kommen, zwar zurück, aber die Zahl der Personen, die illegal über die Türkei in die EU kommen, stieg in den vergangenen Monaten. Über die Landgrenze nach Griechenland seien seit Jahresbeginn bereits 6.108 Menschen unerlaubt eingereist, teilte die EU-Kommission mit. Das seien neunmal so viele gewesen wie im Vorjahreszeitraum.

Die Zahl der Asylwerber, die illegal über das Mittelmeer auf griechischen Inseln ankamen, stieg nach Angaben der Kommission ebenfalls signifikant. Dort seien seit Jahresbeginn 9.349 Menschen registriert worden, hieß es.

Die Anzahl der unbegleiteten minderjährigen Asylwerber ging 2017 in der EU gegenüber 2016 um die Hälfte zurück. 2016 waren es 63.245 minderjährige Asylwerber gewesen, im Vorjahr sank die Zahl auf 31.395. Österreich verzeichnete sogar einen Rückgang um zwei Drittel - von 3.900 im Jahr 2016 auf 1.350 im Vorjahr, geht aus jüngsten Zahlen von Eurostat hervor.