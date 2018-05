Life Ball als Hochzeitsspektakel

Den „legendärsten Life Ball ever“ verspricht Conchita für den 2. Juni. Am Höhepunkt der Eröffnungsshow werden sich die Moderatoren Conchita und Herbert Föttinger in ihren jeweiligen Rollen das Jawort geben. Das Rathaus wird dabei in eine riesige Kathedrale verwandelt.

Mehr dazu in wien.ORF.at