Breitspurbahn: Parndorf aus dem Rennen

Parndorf im burgenländischen Bezirk Neusiedl am See wird nun doch nicht als Standort für einen Verladebahnhof für die Verlängerung der Transsibirischen Breitspurbahn in Betracht gezogen. Das gab Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) heute bekannt.

