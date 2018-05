Historisches Treffen USA - Nordkorea wackelt

Das historische Treffen zwischen den USA und Nordkorea wackelt. Diktator Kim Jong Un droht damit, es platzen zu lassen. Für Ärger sorgt ein gemeinsames Militärmanöver. Wir schalten zu unserem Korrespondenten nach Washington.

Beratung bei Asylverfahren

Wer in Österreich um Asyl ansucht, hat ein Recht auf unabhängige Beratung während des Asylverfahrens. Bis jetzt wird diese Rechtsberatung von Vereinen und NGOs durchgeführt. Die Regierung will das jetzt ändern. Kritiker wenden sich jetzt in einem offenen Brief an die Regierung.

