Kfz-Gebrauchtzulassungen um 15,6 Prozent gestiegen

In Österreich wurden im April 108.900 gebrauchte Kraftfahrzeuge zum Verkehr zugelassen, um 15,6 Prozent mehr als im April 2017 und um 12,3 Prozent mehr als im Vormonat März 2018. Das teilte die Statistik Austria heute mit. Die Anzahl der Gebrauchtzulassungen von Pkws war mit 78.761 um zehn Prozent höher als im gleichen Monat des Vorjahres.

Eine Zunahme gab es sowohl bei Dieselautos (plus 7,6 Prozent) als auch bei Benzinern (plus 13,1 Prozent). Der Dieselanteil beträgt 58,3 Prozent. Sämtliche Top-Ten-Pkw-Marken entwickelten sich positiv: Mercedes (plus 22,7 Prozent), BMW und Seat (jeweils plus 12,1 Prozent), VW und Ford (jeweils plus 11,8 Prozent), Skoda (plus 10,5 Prozent), Renault (plus 7,7 Prozent), Peugeot (plus 7,3 Prozent), Audi (plus 3,8 Prozent) und Opel (plus 3,0 Prozent).

Rückgang bei einer Lkw-Klasse

Auf dem Nutzfahrzeugmarkt gab es Zunahmen bei gebraucht zugelassenen Lkws der Klassen N1 (plus 13,2 Prozent) und N2 (plus 11,4 Prozent), bei land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen (plus 8,6 Prozent) sowie bei Sattelzugfahrzeugen (plus 26,1 Prozent). Einen geringen Rückgang gab es bei Lkws der Klasse N3 (minus 2,4 Prozent bzw. um sechs Stück weniger).

Bei den Zweirädern nahmen die Gebrauchtzulassungen sowohl von Motorrädern (plus 53,1 Prozent) als auch von Motorfahrrädern (plus 29,9 Prozent) stark zu.