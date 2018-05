Kulinarischer Frühlingsgruß

Modern und gesund soll das Essen sein, das am Samstag auf Schloss Windsor kredenzt wird. Auch die Hochzeitstorte von Prinz Harry und Meghan Markle interpretiert royale Tradition neu: Eine in London ansässige US-Bäckerin hat die „hellen Aromen des Frühlings“ kulinarisch eingefangen. An Kosten wird bei den Feierlichkeiten nicht gespart - umso rätselhafter mutet an, dass die in den Schlosspark geladenen 1.200 „Vertreter der Gesellschaft“ ihr eigenes Picknick mitbringen müssen.

Lesen Sie mehr …