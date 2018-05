Koalitionsverhandlungen in Innsbruck vor Abschluss

Die Koalitionsverhandlungen in der Stadt Innsbruck gehen in die Zielgerade. Der designierte Bürgermeister Georg Willi (Grüne) will noch heute die Gespräche abschließen. Geplant ist eine Fortsetzung des bisherigen Regierungsbündnisses.

