Zentralmatura offenbar ohne gröbere Probleme

Mit den Italienischklausuren ist heute der heurige Durchgang der Zentralmatura abgeschlossen worden. Gröbere Probleme gab es dabei nicht, die Matura dürfte nach einer ersten Einschätzung der Bundesschülervertretung (BSV) in etwa wie im Vorjahr ausgefallen sein - für eine genauere Prognose gebe es aber noch zu wenige Rückmeldungen, hieß es auf APA-Anfrage.

Am letzten Tag gab es an einer Schule noch kurzfristig Probleme aufgrund falsch gelieferter Angabenhefte. Die richtigen Aufgaben wurden dann elektronisch übermittelt und ausgedruckt. Ansonsten wurden in den vergangenen beiden Wochen vor allem vereinzelt kurzfristige Verspätungen beim Beginn an einzelnen Schulen verzeichnet, weil Schüler aufgrund von Verkehrsproblemen nicht rechtzeitig anwesend waren.

Noch keine Infos über Ergebnisse

Für größere Schlagzeilen sorgten dagegen ein Lehrer in Wien, der die Mathematikmatura um eine Stunde zu früh beendete, und ein Schüler in Graz, der ebenfalls in Mathe die Aufgaben mit dem eingeschmuggelten Smartphone abfotografierte und von seinem Nachhilfelehrer die Lösungen geschickt bekam.

Noch wenig wisse man darüber, wie die Matura generell ausgefallen ist, hieß es vom BSV weiter. Das liege vor allem an der unterschiedlichen Kommunikation der Noten durch die Schulen an die Schüler. Insgesamt traten in den vergangenen zwei Wochen rund 45.000 Schüler an den allgemein- und berufsbildenden höheren Schulen bzw. bei der Berufsreifeprüfung zur Zentralmatura an.