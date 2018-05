EU einig bei Iran-Abkommen und US-Handelsstreit

Die Europäische Union hat angesichts der US-Aufkündigung des Iran-Atomdeals Einigkeit demonstriert. Das Abkommen mit Teheran wolle man auf jeden Fall beibehalten, so der Tenor unter den EU-Staats- und -Regierungschefs heute in der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Was die von Washington angedrohten Schutzzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte betrifft, drängt die EU auf eine unbefristete Ausnahmeregelung.

„Wir stehen alle zu diesem Abkommen, das ein gutes ist“, so Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel sagte indes, auch wenn das Abkommen „nicht vollkommen“ sei, herrsche Einigkeit unter den EU-Staaten, es beizubehalten. Allerdings müsse auch Teheran daran festhalten. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sagte, ein breiteres Abkommen sei „unerlässlich“, er will den Atomvertrag jedoch offenbar nicht aufschnüren, sondern „ergänzen“.

EU pocht auf Ausnahme bei Schutzzöllen

Die 28 Staats- und Regierungschefs hatten gestern Abend bei einem informellen Abendessen in der bulgarischen Hauptstadt über Konsequenzen der jüngsten Entscheidungen von US-Präsident Donald Trump beraten. Dabei stand nach Angaben der Teilnehmer auch der Vorschlag der EU-Kommission im Raum, im Notfall ein älteres Gesetz zur Abwehr von US-Sanktionen zu reaktivieren („Blocking Statute“).

Damit könnte es europäischen Unternehmen unter Strafe verboten werden, sich an die US-Sanktionen gegen den Iran zu halten. Gleichzeitig würde es regeln, dass die europäischen Unternehmen für etwaige Verluste entschädigt werden. Damit würde die Handelskrise zwischen den USA und der EU aber noch verschärft.

Am 1. Juni läuft die von Trump erlassene Ausnahmeregelung aus, die Europa noch vor Schutzzöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte schütz. „Wir wollen eine unbefristete Ausnahme“, so Merkel dazu heute. Auch Kurz sagte, nur bei einer dauerhaften Ausnahme könne man über eine Vertiefung der Zusammenarbeit und einen Abbau von Zöllen diskutieren.