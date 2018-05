Österreichs Bevölkerung leicht gewachsen

Am 1. Jänner 2018 haben 8.822.267 Menschen in Österreich gelebt. Das entspricht einem Zuwachs von 49.402 Personen (plus 0,56 Prozent), wie aus den endgültigen Ergebnissen der Statistik Austria hervorgeht.

