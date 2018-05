Fußball: Griezmann nach Europa-League-Titel vor Abgang

Atletico Madrid hat gestern zum dritten Mal die UEFA Europa League gewonnen. Mit Antoine Griezmann, der beim 3:0 zwei Treffer gegen Olympique Marseille erzielte, stand in Lyon zwar ein Franzose im Mittelpunkt - allerdings einer im Atletico-Trikot.

Für den 27-Jährigen dürfte es ein Abschiedsspiel gewesen sein - er wird den Club am Saisonende wohl verlassen. Trainer Diego Simeone kann es ihm nicht übelnehmen: „Wenn er uns verlässt, ist es okay, weil er so viel für den Club gegeben hat.“

