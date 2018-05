Wien: Defekter Bus beschädigt zwölf Pkws

Zwölf Pkws sind heute in Wien-Liesing durch einen defekten Bus in- und übereinandergeschoben und dadurch schwer beschädigt worden. Laut Busfahrer gab es einen technischen Defekt. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen am Einsatzort.

