Strafe für Befolgung von Strafmaßnahmen

Im Streit über das Atomabkommen mit dem Iran hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Donnerstag angekündigt, europäische Unternehmen vor US-Sanktionen schützen zu wollen. Dazu soll schon ab Freitag ein Abwehrgesetz reaktiviert werden, das Unternehmen in der EU unter Strafe verbieten könnte, sich an die Sanktionen der USA gegen den Iran zu halten. Mit der Notfallverordnung könnte sich die Handelskrise zwischen den USA und der EU weiter zuspitzen.

