Ski-WM 2023 nicht in Saalbach

Die alpine Ski-WM 2023 geht in Couchevel-Meribel in Frankreich und nicht wie vom ÖSV erhofft in Saalbach über die Bühne. Diese Entscheidung wurde heute im Rahmen des FIS-Kongresses in Costa Navarino in Griechenland bekanntgegeben. Damit bleibt Schladming 2013 vorerst die letzte in Österreich ausgetragene Ski-WM.