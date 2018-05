Labor bestätigt: Wolf riss Schafe in Salzburg

Nachdem erste DNA-Untersuchungen noch kein Ergebnis brachten, steht am Donnerstag nach einer weiteren Analyse der Veterinärmedizin in Wien fest, dass ein Wolf Schafe und Ziegen in Pfarrwerfen und Tenneck (Pongau) gerissen hat.

