Eishockey-WM: Kanada gewinnt Viertelfinal-Thriller

Russland hat sich bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Dänemark heute vom Double-Traum aus Olympia- und WM-Gold verabschieden müssen. Die „Sbornaja“ unterlag in einem wahren Viertelfinal-Thriller in Kopenhagen dem großen Rivalen Kanada knapp in der Verlängerung. Ryan O’Reilly erlöste die Kanadier, die davor dreimal eine Führung aus der Hand gaben. Die USA stehen ebenfalls in der Runde der besten vier. NHL-Superstar Patrick Kane wurde für Gegner Tschechien zum Sargnagel.

