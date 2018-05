Im ZIB2-Studio: ORF-Stiftungsratsvorsitzender Norbert Steger

Der ehemalige FPÖ-Chef hat im Vorfeld mit seinen Äußerungen über ORF-Korrespondenten für Aufregung und Kritik gesorgt, seit heute ist er Vorsitzender des ORF-Stiftungsrates und Gast im ZIB2-Studio.

Annäherung in Italien

Mehr als zwei Monate nach der Wahl dürfte es jetzt wirklich was werden mit einer neuen Regierung in Italien: Die 5-Sterne-Bewegung und die fremdenfeindliche Lega haben ein 40 Seiten umfassendes Koalitionsabkommen ausgearbeitet: Ein entscheidender Punkt ist allerdings immer noch offen: der Regierungschef.

Sarajevos vergessene Kinder

Während des Krieges in Bosnien und Herzegowina wurden nach Angaben des Haager Tribunals mindestens 20.000 bosniakische Frauen durch Serben und Kroaten vergewaltigt. Seit mehr als zehn Jahren haben diese Frauen wenigstens theoretisch die Möglichkeit, den Status eines Kriegsopfers zu bekommen. Völlig ungeregelt ist hingegen der Status der Kinder, die als Resultat dieser Vergewaltigungen geboren wurden.

Khaled Khalifas neuer Roman

Der Schriftsteller Khaled Khalifas lebt in Syrien, in Damaskus. Er lebt noch immer in dem Bürgerkriegsland, obwohl das Assad-Regime die meisten seiner Bücher verboten hat. Früher war Khalifa in Syrien ein gefeierter Autor, heute muss er sich seine Verleger in Beirut oder Kairo suchen.

ZIB2 mit Nadja Bernhard, 22.00 Uhr, ORF2

Mail an die ZIB2

Textfassung: Zeit im Bild