Autos sollen stärker vernetzt werden

Die EU-Kommission will die Anzahl der Verkehrstoten in Zukunft stark reduzieren: Bis 2050 soll es fast gar keine tödlichen Unfälle im Straßenverkehr mehr geben. Am Donnerstag präsentierte die Kommission ein Maßnahmenpaket, mit dem das ermöglicht werden soll. Neuwagen sollen künftig mit umfassenden Sicherheitssystemen ausgestattet werden, die den Weg für „vernetztes und automatisiertes Fahren“ bereiten werden, so EU-Kommissarin Elzbieta Bienkowska. Damit rückt aber auch das heikle Thema Datenschutz stärker in den Fokus.

