NASA-Raumfrachter soll kältesten Punkt des Alls schaffen

Mit einem Kühlschrank-großen Labor will die US-Raumfahrtbehörde NASA den „kältesten Punkt des Universums“ schaffen. Das „Cold Atom Laboratory“ (CAL) soll am Sonntag an Bord des privaten Raumfrachters „Cygnus“ vom US-Bundesstaat Virginia aus zur Internationalen Raumstation ISS starten und am Donnerstag dort ankommen, wie die NASA mitteilte.

In dem vom NASA-Team im kalifornischen Pasadena entwickelten und rund 83 Millionen Dollar (etwa 70 Millionen Euro) teuren Labor befinden sich Laser, eine Vakuumkammer und eine Art elektromagnetisches Messer. Damit sollen Gaspartikel auf ein milliardstel Grad über dem absoluten Nullpunkt bei rund -273 Grad Celsius heruntergefroren werden. Das ist kälter als in den Tiefen des Universums.

Wenn Atome sehr stark heruntergekühlt werden, können sie einen extremen Aggregatzustand annehmen - das Bose-Einstein-Kondensat. Sie benehmen sich dann weniger wie Partikel, sondern eher wie Wellen. Bisher hatte die NASA noch nie Bose-Einstein-Kondensate im All entstehen lassen. Das NASA-Team erhofft sich von den Experimenten unter anderem neue Erkenntnisse über Materie und Anziehungskraft.